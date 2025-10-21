Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Μεγάλου, θεμελιωτή του αναχωρητικού μοναχισμού στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού του εν Πάτμω

Η Αγία Θεοδότη και ο Άγιος Σωκράτης ο Πρεσβύτερος, οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εκ Μονεμβασίας

Ο Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης

Ο Άγιος Ευκράτης ο Οσιομάρτυρας

Η Αγία Ούρσουλα

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας έζησε τον 4ο αιώνα και υπήρξε μαθητής του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Αφού μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, αποσύρθηκε στην έρημο της Παλαιστίνης, όπου έζησε με νηστεία, προσευχή και αυστηρή άσκηση.

Θεωρείται ιδρυτής του αναχωρητικού μοναχισμού στη Δύση και πνευματικός καθοδηγητής πολλών μοναχών. Η αγιότητά του τιμάται ιδιαίτερα ως πρότυπο ταπεινότητας και υπακοής.

Η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου τιμάται με λαμπρότητα στην Πάτμο, όπου ο άγιος ίδρυσε τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Χριστόδουλος υπήρξε οραματιστής μοναχός, πνευματικός ηγέτης και προστάτης του νησιού.

Η Αγία Θεοδότη και ο Άγιος Σωκράτης ο Πρεσβύτερος μαρτύρησαν κατά τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας από τη Μονεμβασία υπέστη φρικτά βασανιστήρια για την πίστη του.

Ο Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης υπήρξε υπόδειγμα πνευματικής σοφίας και ασκητικού βίου, ενώ ο Άγιος Ευκράτης τιμάται για τη σταθερότητά του στην ομολογία του Χριστού.

Η Αγία Ούρσουλα, γνωστή και στη Δυτική Εκκλησία, μαρτύρησε μαζί με 11.000 παρθένες στην Κολωνία, υπερασπιζόμενη την αγνότητα και την πίστη της.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: