Logo Image

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Άργος Ορεστικό – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κοινωνία

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Άργος Ορεστικό – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

INTIME NEWS/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εκτεταμένες οι υλικές ζημιές - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Σημαντική επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται έλαβε χώρα στο Άργος Ορεστικό, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε μονοκατοικία στην οδό Μιχαήλ Αλεξάνδρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ERTnews, η φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Οι ένοικοι, αντιλαμβανόμενοι εγκαίρως τον κίνδυνο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού, που δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Μιχαήλ Αλεξάνδρας για να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές στη μονοκατοικία είναι εκτεταμένες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube