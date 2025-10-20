Φωτιά σε μονοκατοικία στο Άργος Ορεστικό – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σημαντική επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται έλαβε χώρα στο Άργος Ορεστικό, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε μονοκατοικία στην οδό Μιχαήλ Αλεξάνδρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ERTnews, η φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Οι ένοικοι, αντιλαμβανόμενοι εγκαίρως τον κίνδυνο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού, που δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Μιχαήλ Αλεξάνδρας για να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές στη μονοκατοικία είναι εκτεταμένες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς.