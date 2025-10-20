Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη ενόψει πρώτης διακοπής λειτουργίας του Μετρό τον Νοέμβριο – Θα υπάρξει και δεύτερη το νέο έτος

Τις βάσεις υλοποίησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης του συγκοινωνιακού φόρτου που θα επιφέρει στη Θεσσαλονίκη η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό (από τις 10 Νοεμβρίου) έθεσαν στη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο με διευρυμένη σύνθεση, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα.

Επίσης συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της επιβάρυνσης από την επικείμενη καθαίρεση της μίας από τις δίδυμες γέφυρες του Πανοράματος από τις 29 Οκτωβρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε στο πλαίσιο της σύσκεψης ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο στην προαστιακή γραμμή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού με την Σίνδο και η συγκεκριμένη γραμμή θα αρχίσει να λειτουργεί νωρίτερα από την αρχική εξαγγελία, δηλαδή από τα τέλη Νοεμβρίου και όχι από το τέλος του έτους. Παράλληλα δημοπρατείται εντός του επόμενου μήνα, όπως πρόσθεσε, το έργο για τον Δυτικό Προαστιακό και τους υπόλοιπους επτά σταθμούς στον βόρειο κλάδο του έργου και οι σταθμοί θα παραδίδονται τμηματικά, ώστε να μπορέσουν οι περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης επιτέλους να έχουν απρόσκοπτη συγκοινωνιακή πρόσβαση σε σταθερή τροχιά.

Προτεραιότητα η ασφάλεια

Περαιτέρω, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης διακόπτει τη λειτουργία του για λόγους που επιβάλλονται από την σωστή σύνδεση της κύριας γραμμής με την επέκταση προς την Καλαμαριά: «Θέλουμε να βάζουμε πρώτη την ασφάλεια; Αν θέλουμε να βάζουμε πρώτη την ασφάλεια θα πρέπει τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων συρμών που ήρθαν – οι επτά πρώτοι συρμοί έχουν έρθει από το σύνολο των δεκαπέντε – να γίνουν απρόσκοπτα. Για να γίνουν απρόσκοπτα πρέπει η γραμμή να είναι διαθέσιμη, άρα θέλουμε να παρακαλέσουμε τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολλές φορές για λόγους ταχύτητας βάζουν απλά έναν τίτλο, να εξηγήσουν στον κόσμο για ποιόν λόγο γίνεται αυτό. Γίνεται γιατί έχουν έρθει νέοι συρμοί σε μια νέα γραμμή και αυτοί οι νέοι συρμοί πρέπει να δοκιμαστούν, πρέπει να εκτελέσουν χιλιάδες χιλιόμετρα με ασφάλεια, χωρίς χρονική πίεση ώστε όταν ανοίξει το Μετρό να μπορεί να εξυπηρετείται σωστά ο κόσμος. Αυτό γίνεται στην πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από το κλείσιμο του Μετρό ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα λειτουργήσουν εναλλακτικές γραμμές του ΟΑΣΘ κατά τη διάρκεια της διακοπής της λειτουργίας του Μετρό. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου, θα λειτουργήσει η εναλλακτική γραμμή του ΟΑΣΘ «Μ1», η οποία θα διατρέχει τη διαδρομή του Μετρό κατά μήκος των λεωφόρων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατίας και Μοναστηρίου, με συχνότητα επτά λεπτών της ώρας στις ώρες αιχμής. Η διαδρομή αυτή είναι διάρκειας 40 λεπτών και θα περιλαμβάνει συνολικά έντεκα στάσεις.

Όπως γνωστοποίησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νίκος Ταχιάος, εκτός από την επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει και δεύτερη διακοπή, διάρκειας επίσης ενός μήνα, στο νέο έτος, προκειμένου να γίνουν όλες οι αναγκαίες πιστοποιήσεις των συστημάτων και των νέων συρμών.

Τι θα γίνει με τη γέφυρα



Όσον αφορά, δε, στην καθαίρεση της μίας από τις δίδυμες γέφυρες του Πανοράματος, γνωστοποίησε ότι θα υπάρχουν δυο λωρίδες ανερχόμενες και μια κατερχόμενη στη μία από τις γέφυρες και την ίδια ώρα θα εκτελούνται έργα για την αντικατάσταση της άλλης. Στο πλαίσιο της σύσκεψης κατατέθηκε πρόταση από τον δήμαρχο Πανοράματος-Πυλαίας-Χορτιάτη για νέο εναλλακτικό δρομολόγιο του ΟΑΣΘ η οποία σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο θα διερευνηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον γνωστοποιήθηκε από τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ, κ. Κωνσταντίνο Ταγγίρη, ότι θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3Κ, 31 και 39 από τον ΟΑΣΘ και η γραμμή 58 από τα ΚΤΕΛ.

Περαιτέρω ο κ. Ταχιάος ανακοίνωσε ότι γίνεται δεκτό το αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς για ανάληψη της ευθύνης της κατασκευής της οδού Πόντου από το κράτος. Επίσης, απαντώντας στην ερώτηση αν είναι αισιόδοξος για σύντομη δικαστική απόφαση μετά το πρόσφατο δικαστήριο για τις απαλλοτριώσεις της οδού Πόντου, χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε το δικαστήριο, εξέφρασε την άποψη ότι και οι δικαστές κατάλαβαν ότι είναι πολύ κρίσιμο να βγει και σχετικά γρήγορα η απόφαση και τόνισε ότι έχει γίνει επικοινωνία με όλους τους δημόσιους φορείς που έχουν εκτάσεις στην Πόντου ώστε να προχωρήσει πολύ γρήγορα το έργο, το οποίο θα εκτελεστεί χωριστά από την εργολαβία του Μετρό.

Η ομάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισήμανε επίσης σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είναι απολύτως αφοσιωμένη στα έργα Θεσσαλονίκης και μετά την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, την ολοκλήρωση του Flyover και τη λειτουργία του προαστιακού η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη.

Drive Thess

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, με αρμοδιότητες για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν χρήση της εφαρμογής «DRIVE THESS» που έχει δημιουργηθεί με συνεργασία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και της Google και η οποία θα εμπλουτιστεί, προκειμένου να ακολουθούν τις διαδρομές με το μικρότερο συγκοινωνιακό φόρτο. «Όλη η πόλη κάθεται σε ένα τραπέζι και συζητάει για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη. Συντονιζόμαστε όλοι μαζί ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη με βιώσιμες λύσεις και προετοιμαζόμαστε για τις περιόδους αυτές της διακοπής της λειτουργίας του Μετρό, ώστε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες και την πόλη μας», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.