«Πολιτική κάσσα»: Το περιουσιολόγιο της Τραπεζούντας – Η Εκκλησία απειλούσε με αφορισμό όποιον έκρυβε εισοδήματα

Το 1826 η κοινότητα της Τραπεζούντας ίδρυσε την πολιτική κάσσα, ένα ιδιότυπο σύστημα είσπραξης των φόρων, στα πλαίσια του οποίου φορολογούνταν οι πολίτες με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Εμπνευστής της ήταν ο Ιορδάνης Χατζή Γεωργίου Τζίλογλης, έγκριτος πολίτης της Τραπεζούντας.

Όπως σημειώνει ο Σάββας Μαυρίδης στο άρθρο του με τίτλο «Οι κοινότητες των Ελλήνων του Πόντου» που περιλαμβάνεται στο βιβλίο Πόντος – Ιστορία και Πολιτισμός, επικαλούμενος τον μητροπολίτη Χρύσανθο, «η διανομή των φόρων εγίνετο, ως τότε, υπό της κοινότητος συνερχομένης επί το αυτό. Εις τας συνελεύσεις ταύτας συχνά εγεννώντο έριδες και διαπληκτισμοί, εκάστου ζητούντος να αποκρύψη την πραγματικήν αυτού οικονομικήν κατάστασιν και υποβιβάση το ποσόν του εις αυτόν επιβαλλομένου φόρου και επιβαρύνη ούτων τον γείτονα».

Με το σύστημα της πολιτικής κάσσας ίσχυσε το επί Βυζαντινών δίκαιον της επιβολής των απόρων εις τα εύπορα.