Τέμπη: Πώς θα διαμορφωθεί η αίθουσα της μεγάλης δίκης

Με απόφαση της Προέδρου Εφετών, κ. Μ. Λιάνου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εφετείου Λάρισας η περιγραφή των χώρων όπου θα πραγματοποιηθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ΕΡΤ.

Η δίκη έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026 και θα διεξαχθεί στο πρώην συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην πανεπιστημιούπολη ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας). Η αίθουσα που θα φιλοξενήσει τη διαδικασία έχει εμβαδόν 283,75 τ.μ. και εκεί θα εγκατασταθούν η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, οι θέσεις των κατηγορουμένων και οι λοιπές απαραίτητες διατάξεις για την ομαλή διεξαγωγή της.

Η υπόθεση αφορά τριάντα έξι (36) κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως: επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και παράβαση καθήκοντος. Οι πράξεις φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο πολλών ανθρώπων, σοβαρές σωματικές βλάβες και σημαντική ζημία σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ενώ υπήρχε κίνδυνος για ακόμη περισσότερα πρόσωπα και για ξένα αντικείμενα.

Ως επιπλέον χώροι για τη δίκη έχουν οριστεί: ο κύριος χώρος υποδοχής δεξιά από την είσοδο του συνεδριακού κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., και το φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 82,58 τ.μ., όπου θα τοποθετηθούν θέσεις ακροατηρίου με οθόνες για τους παρευρισκόμενους.

Η απόφαση της κ. Λιάνου θα κοινοποιηθεί στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας και θα αναρτηθεί τόσο στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας όσο και στο Συνεδριακό Κέντρο στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.