Μεγάλη του Γένους Σχολή: Διαψεύδει τις αναφορές περί «παύσης λειτουργίας»

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει ως ανακριβή τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κλείσιμό της.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα της προσωρινής μεταστέγασής της «με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος».

«Οποιαδήποτε αναφορά περί “λουκέτου”, “εκκένωσης” ή “παύσης λειτουργίας” δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» σημειώνεται στην ανακοίνωση της διεύθυνσης της Μεγάλης του Γένους Σχολής, η οποία «συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά».

«Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς» υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται η διεύθυνση της Μεγάλης του Γένους Σχολής είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη γνωστοποίηση, τον περασμένο μήνα, ότι το ιστορικό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αδιάλειπτη προσφορά 571 ετών στην ελληνική Παιδεία, θα μετεγκατασταθεί προσωρινά, επειδή το κτήριο του 19ου αιώνα στο οποίο στεγάζεται στο Φανάρι, πρέπει να γίνουν έργα ενίσχυσης της στατικότητάς του, έναντι ενός σεισμού που ενδεχομένως θα πλήξει την Κωνσταντινούπολη.

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη διεύθυνση της Σχολής σημειώνεται:

«Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία παρουσιάζουν με ανακρίβεια, σε ορισμένες περιπτώσεις δε και εσφαλμένα, την κατάσταση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, κρίνουμε σκόπιμο να παρέχουμε υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση προς την Ομογένεια, τους αποφοίτους και όλους όσοι ενδιαφέρονται για το ιστορικό αυτό Ίδρυμα.

»Η Σχολή, υπό την επίβλεψη και με την οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας, προέβη σε μελέτες σχετικά με τη στατικότητα του ιστορικού κτιρίου της. Το πόρισμα των μελετών κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της στατικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Οι απαιτούμενες εργασίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του Σχολείου. Για το λόγο αυτό, έχει κριθεί απαραίτητη η προσωρινή μεταστέγαση σε κτίριο που πληροί πλήρως τις σύγχρονες προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας.

»Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αναφορά περί “λουκέτου’, “εκκένωσης” ή “παύσης λειτουργίας” δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Σχολή συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά. Η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

»Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

»Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με θέματα της Σχολής είναι η Διεύθυνση και η Σχολική Εφορεία. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος και η ιστορική αποστολή του Ιδρύματος.

»Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, με ιστορία πέντε και πλέον αιώνων, συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της παιδείας και του πολιτισμού, πιστή στις παραδόσεις της και σεβόμενη τις θεσμικές αρχές στις οποίες υπάγεται. Με τη στήριξη της Ομογένειας και όλων όσοι σέβονται την ιστορική της διαδρομή, θα εξέλθει και από αυτή τη δοκιμασία ισχυρότερη και ασφαλέστερη».

Το εντυπωσιακό κτήριο από κόκκινο τούβλο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολή, που δεσπόζει πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο, κατασκευάστηκε στη διετία 1881-1883 σε μία έκταση που παλαιότερα ανήκε στον Δημήτριο Καντεμίρ σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη. Είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο το 1454, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ