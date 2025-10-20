Πέντε μήνες με αναστολή σε 60χρονο που έφερε από την Τουρκία εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Με τη διαδικασία του αυτοφώρου και καταδίκη σε εννέα μηνών φυλάκισης με αναστολή εκδικάστηκε στην Αλεξανδρούπολη η υπόθεση ενός 60χρονου που συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης ενώ επιχειρούσε να φέρει στη χώρα, μέσω Τουρκίας, 24 φιαλίδια σκευάσματος εμβολίου κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης του επέβαλε επίσης χρηματικό πρόστιμο 800 ευρώ.

Ο συνήγορος του του 60χρονου, που αντιμετώπισε την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων μη εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν ασχολείται με την κτηνοτροφία και παρέλαβε το κιβώτιο με τα σκευάσματα για λογαριασμό ενός κτηνοτρόφου, με σκοπό να τα παραδώσει σε κτηνίατρο της Ροδόπης προκειμένου να εμβολιάσει το κοπάδι του.

Ζήτησε δε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ την επιείκεια του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είναι βιοπαλαιστής και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Η ποσότητα των σκευασμάτων, που αντιστοιχεί σε 1.200 δόσεις εμβολίων, κατασχέθηκε και πρόκειται να καταστραφεί.