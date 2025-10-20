Logo Image

Νέος Κ.Ο.Κ.: Τι πραγματικά ισχύει για μπουφάν, καφέ, νερό, σακούλες κατά την οδήγηση

Δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο

Διευκρινίσεις με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025) δίνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζει:

  • Οδήγηση με χοντρό μπουφάν: Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.
  • Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο: Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ.

Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

  • Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/καμπίνα του αυτοκινήτου: Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Αυτό που προβλέπεται (στο άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

