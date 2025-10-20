Βόλος: Βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι αφού έπεσε από το κρεβάτι του

Ένα βρέφος μόλις λίγων μηνών από τον Βόλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε ύστερα από πτώση του από το κρεβατάκι του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Αρχικά οι γονείς του το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή του απαιτούσε άμεση μεταφορά σε μεγαλύτερη μονάδα.

Το βρέφος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο χειρουργείο για επείγουσα επέμβαση.