Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό

Κοινωνία

Φωτ. Glomex/ ΣΚΑΙ

Ο αστυνομικός εκλήθη να καταθέσει στο πλαίσιο ένορκης διοικητής εξέτασης που διατάχθηκε για το συμβάν

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε κατόπιν εντολής του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικός, ο οποίος κατεγράφη σε βίντεο να οδηγεί περιπολικό με ανοιχτό πορτμπαγκάζ, στο οποίο είχε φορτωθεί ένα ψυγείο.

Ο αστυνομικός του τμήματος της Νέας Ιωνίας σύμφωνα με την ΕΡΤ εκλήθη να καταθέσει στο πλαίσιο ένορκης διοικητής εξέτασης που διατάχθηκε για το συμβάν.

Το βίντεο με το περιπολικό και το ψυγείο

Το βίντεο με το περιπολικό και το ψυγείο έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσω των social media τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, το περιστατικό συνέβη στο Καματερό.

