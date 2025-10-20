Σύνταγμα: Γράφτηκαν ξανά τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, ενώ κατατίθεται σήμερα η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ενώ κατατίθεται εντός της ημέρας η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χθες το βράδυ, συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών έγραψαν χθες το βράδυ ξανά, τα ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων που βρήκαν τον θάνατο στην σύγκρουση των τρένων.

Κατά την συγκέντρωση διαβάστηκε και πάλι ο κατάλογος των νεκρών.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική.

Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την ρύθμιση «θα περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες που θα απαγορεύονται αναφορικά με το μνημείο», διευκρινίζοντας πως «θα απαγορεύονται και τα γκράφιτι και τα σπρέι και τα πανό».

Ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα είχε αναφέρει πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία «επιθετική» κίνηση, να σβήσει τα ονόματα, αλλα θα τα αφήσει να σβηστούν μόνα τους, μέσα στον χρόνο.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασία του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όχι μόνο δεν τον ενοχλεί η εικόνα με τα γραμμένα ονόματα, τα κεριά και τα καντήλια, αλλά το θεωρεί απόλυτα λογικό να πηγαίνουν στον χώρο οι άνθρωποι για να προσκυνάνε.