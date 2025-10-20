Logo Image

Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για ενδοοικογενειακή βία – «Οπλοστάσιο» βρέθηκε στην κατοχή του

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός 40χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και για ενδοοικογενειακή βία, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά του 40χρονου σε βάρος μιας 34χρονης.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Στην οικία του όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 πιστόλια, 2 περίστροφα, κυνηγετικό όπλο, αεροβόλο όπλο, 12 γεμιστήρες, 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

