ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρχισε η δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά

Άρχισε στο Τριμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν παρέδωσαν στη δικαιοσύνη φακελο με αποτελέσματα ελέγχων αιτήσεων για βοσκοτόπια την περίοδο 2010-2020, που είχε διενεργήσει η τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Συγκεκριμένα οι δύο κατηγορούμενοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Η κ. Τυχεροπουλου η οποία είχε εντοπίσει σοβαρές παρατυπίες κατέθεσε στο δικαστήριο:

«Ήμουν υπεύθυνη για τον έλεγχο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια. Ετησίως υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες, εκ των οποίων εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων που αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων», είπε η μάρτυρας προσθέτοντας:

«Παρέδωσα την έκθεση στην κ. Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα. Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη. Όμως, τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού. Λίγες ημέρες αργότερα, έλαβα email από τον γενικό διευθυντή κ. Λαμπρόπουλο να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα. Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κ. Ρέππα.

Παρέδωσα αυτά τα έγγραφα , σκέφτηκα ότι επειδή ήταν καταγεγραμμένα θα έπαιρναν τον δρόμο τους. Μετά δεν ξανά ασχολήθηκα με αυτόν τον φάκελο.

Μάθαινα από άλλους ελεγκτές ότι οι έλεγχοι οι δικοί μου είχαν δοθεί όλοι για επανέλεγχο. Κάποιοι ελεγκτές τους είχαν επιβεβαιώσει, άλλοι όχι.

Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ.

Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν;

Μάρτυρας: Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό –1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι ουδέποτε δέχθηκε πιέσεις ή απειλές από τους δύο κατηγορούμενους, λέγοντας ωστόσο ότι είχε αποκλειστεί υπηρεσιακά.

«Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Η κατάθεση της μάρτυρος συνεχίζεται.