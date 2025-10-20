Ανησυχία και σύσκεψη στην Πάτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων: «Είμαστε ένα βήμα πριν το lockdown»

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο κ. Πρωτοψάλτης χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, καθώς όπως τόνισε δεν τηρούνται τα μέτρα:

«Η κατάσταση είναι δύσκολη η Ελλάδα έχει πάρει τα μέτρα που προβλέπονται από την Ευρώπη. Έχουμε κάνει αυτά που πρέπει αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα δεν τηρούνται. Έχουμε πληροφορίες για παράνομη μετακίνηση ζώων σε βραδινές ώρες Δεν τηρούνται από όλους τα μετρα. Όπως στον κορωνοϊό μάθαμε να τηρούμε μέτρα, έτσι πρέπει να γίνει και τώρα.

»Έχουμε φτάσει στη ύστατη ώρα πριν το lockdown. και χρειάζεται προσοχή. Έχουμε σταθμούς απολύμανσης και θα διοργανωθεί σεμινάρια σε κτηνοτρόφους. Αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους δεν θα δίνονται αν δεν τηρούν μετρα», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε την εντονότερη παρουσία της αστυνομίας στις περιοχές που έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εξέφρασε την αγωνία των κτηνοτρόφων αλλά και του δήμου, καθώς όπως τόνισε, δεν έχουν λάβει χρήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αναφορικά με τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων, ο Γ.Γ. του υπουργείου, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται στο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόβλημα το οποίο θα λυθεί εντός των επόμενων ημερών και θα ξεκινήσει η εισροή χρημάτων στις περιφέρειες για να δοθούν στους πληγέντες.