«Το Θαύμα του Ζωγραφείου…»: Ένα κείμενο βγαλμένο από την καρδιά του διευθυντή του ιστορικού σχολείου, Γιάννη Δεμιρτζόγλου

Πριν από λίγες μέρες έκανε το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι στο Ζωγράφειο, το ιστορικό ομογενειακό σχολείο της Κωνσταντινούπολης, τελέστηκαν εγκαίνια και αγιασμός με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακαίνισης και της αντισεισμικής θωράκισης του κτηρίου. Ο λόγος που η είδηση αυτή έτυχε ευρείας κάλυψης από τα ΜΜΕ ήταν κυρίως η γενναιόδωρη συμβολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Για τους Ρωμιούς της Πόλης, που ζουν εκεί και αγωνίζονται να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού, αυτό που συνέβη στις 15 Οκτωβρίου έχει τεράστια σημασία.

Γιατί το Ζωγράφειο δεν είναι απλώς ένα σχολείο. Με τα 132 χρόνια που μετρούν από την ίδρυσή του, είναι κυριολεκτικά ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της ελληνικής κοινότητας, κι από τα θρανία του έχουν περάσει μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες – του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου περιλαμβανομένου. Κι αν κάποιος μπορεί καλύτερα από όλους να περιγράψει τη σημασία του, δεν είναι άλλος από τον επί 32 χρόνια διευθυντή του, τον Γιάννη Δεμιρτζόγλου, το όνομα του οποίου είναι πλέον ταυτισμένο με το Ζωγράφειο.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr