Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κηφισίας και Συγγρού – Καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση καταγράφονται από το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό νωρίτερα έπεσε τσιμέντο από βαρύ όχημα στο οδόστρωμα στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διαχείριση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά πό Κάντζα έως Κηφισίας και από Παπάγου έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30′ από Κάντζα έως Κηφισίας,

Άνω των 30′ από Παπάγου έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/5iAif9WcJE — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025



Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί σε πολλούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λ. Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η Κηφισίας, ιδιαίτερα από το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι, αλλά και στο Νέο Ψυχικό, με τους οδηγούς να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ

Ξεκίνησε από σήμερα ο «Μικρός Δακτύλιος»

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, γνωστά ως Μικρός Δακτύλιος.

Θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σειρά κεντρικών οδών και λεωφόρων, μεταξύ των οποίων οι Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως και Πατησίων. Στις ίδιες τις οριακές λεωφόρους τα μέτρα δεν ισχύουν.