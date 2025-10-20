Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες μετά από 16 ώρες απολογιών – Τι ισχυρίστηκαν

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα, οι οποίοι κρίθηκαν τελικά κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από περίπου 16ώρες σε μια διαδικασία που ξεκινήσε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, μετά την μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων τις επόμενες ημέρες.

Τι υποστήριξαν

«Αναγνώρισε λάθος άτομο»

Πρώτος απολογήθηκε ο κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός. Η απολογία του διήρκησε 5,5 ώρες.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας, προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας» και υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

«Ο εντολέας μου δεν έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε ο ίδιος. Βρισκόταν έξω, στη μηχανή. Δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα — ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δημοσιογραφική έρευνα ούτε από την προανακριτική διαδικασία μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα προκειμένου να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Δεν γνώριζε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας, ούτε προκύπτει ότι την κιθάρα την είχε στην κατοχή του ο ίδιος. Τονίζω επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σημείο της Φοινικούντας», δήλωσε.

Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι στη σκηνή του εγκλήματος εισήλθε ο συγκατηγορούμενός του, ενώ ο αυτόπτης ή ο αυτόπτης μάρτυρας «αναγνώρισε λάθος άτομο».

« Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή»

Αντίστοιχα, ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του.

Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».