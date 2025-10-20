Περιστέρι: Αιματηρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κέντρο – Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κατάστημα διασκέδασης στο Περιστέρι με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 37χρονος άνδρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα όταν ο 37χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο θαμώνα.

Τότε, για άγνωστο λόγο, ο δεύτερος άνδρας μαχαίρωσε τον 37χρονο στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο.

Ο 37χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.