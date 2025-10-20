Επιστρέφει ο «Μικρός Δακτύλιος» – Ποιοι μπαίνουν και ποιοι όχι στο κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, γνωστά ως Μικρός Δακτύλιος.

Θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σειρά κεντρικών οδών και λεωφόρων, μεταξύ των οποίων οι Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως και Πατησίων. Στις ίδιες τις οριακές λεωφόρους τα μέτρα δεν ισχύουν.

«Μονά» και «ζυγά»

Μέσα στα όρια του Δακτυλίου, επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών (έως 2,2 τόνους) ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους:

Μονά κυκλοφορούν τις μονές ημερομηνίες,

Ζυγά τις ζυγές ημερομηνίες.

Τα μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη, 07:00 – 20:00, και Παρασκευή, 07:00 – 15:00. Δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εξαιρέσεις και ειδικές άδειες

Χωρίς περιορισμούς θα κυκλοφορούν:

Τα αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Όσα κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο.

Τα EURO 6 αυτοκίνητα με εκπομπές CO₂ έως 120 g/km (κατασκευασμένα έως το 2020) ή έως 145 g/km (από το 2021 και μετά).

Για τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να εκδοθεί ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσω gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε αποθηκευμένο σε κινητό τηλέφωνο.

Οι ειδικές άδειες που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 εξακολουθούν να ισχύουν.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Οι κάτοικοι που διαμένουν εντός του Μικρού Δακτυλίου έχουν δικαίωμα ειδικής κάρτας εισόδου-εξόδου, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ή ανανέωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Αθήνα) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-14:00.

Απαιτούνται: