Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 20 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Οσίου Γερασίμου εν Κεφαλληνία και του Αγίου Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Οσία Ματρώνα η Χιοπολίτιδα, η Θαυματουργή

Οι Άγιοι Εβόρης και Ενόης

Ο Όσιος Γεράσιμος ο Νέος Ασκητής, προστάτης της Κεφαλονιάς, έζησε τον 16ο αιώνα και αναδείχθηκε σε σύμβολο ταπεινοφροσύνης, εγκράτειας και ελέους. Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του στις 20 Οκτωβρίου αποτελεί μεγάλη τοπική εορτή, καθώς το ιερό του σκήνωμα παραμένει άφθαρτο και τιμάται με μεγαλοπρέπεια.

Ο Άγιος Αρτέμιος υπήρξε στρατηγός του Μεγάλου Κωνσταντίνου και διακρίθηκε για τη γενναιότητα και την πίστη του. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, κατά τους διωγμούς του Ιουλιανού του Παραβάτη, μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό. Η μνήμη του τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα στη Μύκονο, της οποίας είναι πολιούχος και προστάτης, καθώς και από όσους υποφέρουν από ασθένειες.

Η Οσία Ματρώνα η Χιοπολίτιδα, γεννημένη στη Χίο τον 15ο αιώνα, έζησε ασκητικά και αφιέρωσε τη ζωή της στη διακονία των φτωχών και των ασθενών. Αναδείχθηκε σε μεγάλη θαυματουργή, και η μνήμη της τιμάται σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη ευλάβεια στο νησί της Χίου.

Οι Άγιοι Εβόρης και Ενόης μαρτύρησαν με πίστη και υπομονή, δίνοντας μαρτυρία αγάπης προς τον Θεό.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: