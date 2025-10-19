Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση, οι οποία μέσω εταιρειών ενδυμάτων διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τα δύο αδέλφια από τη Συρία οι οποίοι φέρονται να είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες ενδυμάτων, μέσω των οποίων υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας πλήθος εργαζομένων, ωστόσο, οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ, προκαλώντας ζημία 2.136.063 ευρώ. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ, φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες που διατηρούν έχουν 108 δηλωμένους υπαλλήλους, οι οποίοι ασφαλίζονταν και πληρώνονταν κανονικά. «Οι οφειλές ήταν από μη καταβεβλημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία. Δεν υπάρχουν εικονικές εταιρείες με ανύπαρκτους επιχειρηματίες» φέρονται να είπαν.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά στο γεγονός ότι πέρασε την απόδειξη της νόμιμης αμοιβής του, στα έξοδα της εταιρείας παραγωγής ρούχων.