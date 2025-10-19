Ισραήλ: Σύμφωνο το δικαστήριο για την ακύρωση κατάθεσης του Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα λόγω «επείγουσων διπλωματικών συναντήσεων»

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακυρώνει τις ακροάσεις για την κατάθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ποινική του δίκη που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, λόγω των «επειγόντων διπλωματικών συναντήσεων» στις οποίες ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έπρεπε να παραστεί εκείνες τις ημέρες.

Σε επιστολή προς το δικαστήριο, οι δικηγόροι του Νετανιάχου δήλωσαν ότι οι συναντήσεις δεν μπορούν να αναβληθούν και παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες σε εμπιστευτικό σημείωμα προς το δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του πρωθυπουργού πρόσθεσαν ότι ο Νετανιάχου δεν θα μπορέσει να καταθέσει ούτε την Τετάρτη ούτε την Πέμπτη, λόγω της επερχόμενης επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και λόγω της επίσημης τελετής ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

Πηγή: Times of Israel