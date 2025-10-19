Logo Image

Ισραήλ: Σύμφωνο το δικαστήριο για την ακύρωση κατάθεσης του Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα λόγω «επείγουσων διπλωματικών συναντήσεων»

Κοινωνία

Ισραήλ: Σύμφωνο το δικαστήριο για την ακύρωση κατάθεσης του Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα λόγω «επείγουσων διπλωματικών συναντήσεων»

ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Σε επιστολή προς το δικαστήριο, οι δικηγόροι του Νετανιάχου δήλωσαν ότι οι συναντήσεις δεν μπορούν να αναβληθούν

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακυρώνει τις ακροάσεις για την κατάθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ποινική του δίκη που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, λόγω των «επειγόντων διπλωματικών συναντήσεων» στις οποίες ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έπρεπε να παραστεί εκείνες τις ημέρες.

Σε επιστολή προς το δικαστήριο, οι δικηγόροι του Νετανιάχου δήλωσαν ότι οι συναντήσεις δεν μπορούν να αναβληθούν και παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες σε εμπιστευτικό σημείωμα προς το δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του πρωθυπουργού πρόσθεσαν ότι ο Νετανιάχου δεν θα μπορέσει να καταθέσει ούτε την Τετάρτη ούτε την Πέμπτη, λόγω της επερχόμενης επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και λόγω της επίσημης τελετής ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube