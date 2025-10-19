Logo Image

Νέο Ηράκλειο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας της

Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας της

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Για έκθεση ανηλίκου

Ένα κορίτσι 16 ετών βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση την πλατεία του Νέου Ηρακλείου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο πατέρας 16χρονης, συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν 43χρονο, ο οποίος συνελήφθη, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε η 16χρονη κόρη του.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

