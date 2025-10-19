Logo Image

Χειροπέδες σε 48χρονο που ανέβασε φωτογραφία του με όπλο στα social media

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Δεν του βγήκε σε καλό ενός 48χρονου η ανάρτησή του στο Facebook, να καμαρώνει με ένα πιστόλι.

Ο άνδρας, που διαμένει στο Περιστέρι, έπεσε στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, που αντέδρασαν άμεσα και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

