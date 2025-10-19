Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως – Σήμερα καταθέτουν οι 2 συλληφθέντες

Απολογούνται σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι δύο κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με την ανακρίτρια να λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-κλειδιά, έχοντας συγκεντρώσει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημαντικά νέα στοιχεία.

Ο επιχειρηματίας

Το Σάββατο κατέθετε για ώρες ο ανιψιός του θύματος και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και η νεαρή φίλη του, ενώ κατέθεσε και επιχειρηματίας από την Αττική, με τον οποίο η νεαρή φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού κατέθετε επί τέσσερις ώρες όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με άκρα μυστικότητα τις έρευνες. Ο 22χρονος συλληφθείς ισχυρίζεται ότι κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του.

Λευκό αυτοκίνητο

Στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, βρίσκεται πλέον λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας– υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.