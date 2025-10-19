Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Κοινωνία

Dimitris Kapantais / SOOC

Επισκόπηση Τύπου

Ποικιλία θεμάτων στις κυριακάτικες εφημερίδες.

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα εδώ.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ψάχνουμε για τον δεύτερο… Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Στρατηγική διπλής κάλπης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Επέκταση περιορισμών στα Airbnb

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Κυβέρνηση: Διαλύει το κράτος

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ημερολόγιο πληρωμών για 640.000 αγρότες

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ακρίβεια Μητσοτάκη με αριθμούς!

ΕΣΤΙΑ: Στα άδυτα της Νέας Δημοκρατίας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αρχίζει το πόκερ στη Μεσόγειο

Κυριακάτικη ΚONTRA: Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα, Σαμαρά και το κοινωνικό Κίνημα των Τεμπών

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Αποχή ρεκόρ στις εκλογές

Documento: Γιώργος Μυλωνάκης Ελεγχόμενος και με βούλα Κοβέσι

