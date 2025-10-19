Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Προφήτη Ιωήλ.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ούαρος ο Μάρτυρας

Η Οσία Κλεοπάτρα

Ο Άγιος Μνάσων, ο αρχαίος μαθητής και Επίσκοπος Ταμασού Κύπρου, ο Θαυματουργός

Οι Άγιοι Φήλιξ ο Πρεσβύτερος και Ευσέβιος ο Διάκονος

Η Κυριακή Γ΄ Λουκά αναφέρεται στο θαύμα της ανάστασης του γιου της χήρας στη Ναΐν, όπου ο Χριστός, συγκινημένος από τον πόνο της μητέρας, χάρισε ξανά ζωή στο παιδί της, αποκαλύπτοντας την άπειρη δύναμη και ευσπλαχνία Του.

Ο Προφήτης Ιωήλ, ένας από τους δώδεκα μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. και προφήτευσε τη «μέγαν και επιφανή ημέραν Κυρίου», δηλαδή την τελική κρίση και την έκχυση του Αγίου Πνεύματος πάνω σε κάθε άνθρωπο. Τα λόγια του επανέλαβε αργότερα ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, δίνοντας αιώνιο κύρος στο προφητικό του μήνυμα.

Ο Άγιος Ούαρος ήταν Αιγύπτιος στρατιώτης που μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό. Η Οσία Κλεοπάτρα, χήρα από την Παλαιστίνη, έχασε τον γιο της και παρηγορήθηκε με τη θεία αποκάλυψη πως εκείνος βρισκόταν στη βασιλεία των ουρανών· από τότε αφιέρωσε τη ζωή της στη φιλανθρωπία και στην προσευχή.

Ο Άγιος Μνάσων, μαθητής των Αποστόλων και επίσκοπος Ταμασού στην Κύπρο, υπήρξε άνθρωπος μεγάλης αρετής και θαυματουργός ποιμένας.

Οι Άγιοι Φήλιξ και Ευσέβιος υπηρέτησαν την Εκκλησία με πίστη και θυσιαστικό πνεύμα και έδωσαν τη ζωή τους για το Ευαγγέλιο.

