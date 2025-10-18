Ηράκλειο: Μητέρα και γιος τραυματίστηκαν σε ανατροπή οχήματος

Ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης λίγα λεπτά πριν τις επτά το βράδυ του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Βουτών-Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σύμφωνα με την Τροχαία.

Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα για άγνωστο λόγο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε.

Ένας άνδρας κατάφερε να βγει χωρίς βοήθεια από το όχημα, όμως μια γυναίκα και ο 12χρονος γιος της εγκλωβίστηκαν.

Χρειάστηκε η επέμβαση οκτώ πυροσβεστών της 3ης ΕΜΑΚ για να απεγκλωβιστούν και να παραδοθούν στους διασώστες του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ το οποίο εφημέρευε.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός από EIX όχημα δύο τραυματισμένων ατόμων, σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνεπεία τροχαίου, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. . Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άτομο που βγήκε μόνο του από το αυτοκίνητο δεν έχει τραυματιστεί, αλλά η γυναίκα και ο 12χρονος έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα χωρίς όμως η ζωή τους να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.