Logo Image

Ηράκλειο: Μητέρα και γιος τραυματίστηκαν σε ανατροπή οχήματος

Κοινωνία

Ηράκλειο: Μητέρα και γιος τραυματίστηκαν σε ανατροπή οχήματος

Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα για άγνωστο λόγο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε

Ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης λίγα λεπτά πριν τις επτά το βράδυ του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Βουτών-Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σύμφωνα με την Τροχαία.

Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα για άγνωστο λόγο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε.

Ένας άνδρας κατάφερε να βγει χωρίς βοήθεια από το όχημα, όμως μια γυναίκα και ο 12χρονος γιος της εγκλωβίστηκαν.

Χρειάστηκε η επέμβαση οκτώ πυροσβεστών της 3ης ΕΜΑΚ για να απεγκλωβιστούν και να παραδοθούν στους διασώστες του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ το οποίο εφημέρευε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Απολάμβανα την συντροφικότητα με τους συναδέλφους μου. Μέχρι που έγινα εκατομμυριούχος»

«Απολάμβανα την συντροφικότητα με τους συναδέλφους μου. Μέχρι που έγινα εκατομμυριούχος»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άτομο που βγήκε μόνο του από το αυτοκίνητο δεν έχει τραυματιστεί, αλλά η γυναίκα και ο 12χρονος έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα χωρίς όμως η ζωή τους να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube