Αναστασία Οικονομίδου: Μια ελληνική φωνή που κάνει τη διαφορά στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης και «μαθαίνει» στους Ρώσους τι εστί Ελλάδα

Η Αναστασία Οικονομίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγία Πετρούπολη, από πατέρα Έλληνα ποντιακής καταγωγής και μητέρα Ρωσίδα. Ο πατέρας της, γόνος πολιτικών μεταναστών από τη βόρεια Ελλάδα στην ΕΣΣΔ, γεννήθηκε στο Καζακστάν και μεγαλώνοντας σε ρωσικό περιβάλλον δεν έμαθε ελληνικά. Αργότερα μετανάστευσε στην Αγία Πετρούπολη όπου γνώρισε τη σύζυγό του. Έτσι, και η ίδια η Αναστασία ανατράφηκε με τα ρωσικά.

Η αγάπη της, ωστόσο, για την ελληνική γλώσσα και η περηφάνια για την ιδιαίτερη καταγωγή της την ώθησαν στο να μάθει μόνη της να μιλά άπταιστα ελληνικά, χωρίς δάσκαλο!

