Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια – Κερδίζουμε ή χάνουμε μια ώρα ύπνου;

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου 2025, καθώς τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00.

Η Κυριακή επιλέγεται παραδοσιακά, ώστε να υπάρχει μικρότερη αναστάτωση στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κοινό μέτρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας, αν και εδώ και χρόνια συζητείται η κατάργησή της – χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, «την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.».

Γιατί δεν καταργήθηκε ποτέ η αλλαγή ώρας

Το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την κατάργηση της αλλαγής ώρας ήδη από το 2019, με στόχο η τελευταία μεταβολή να γίνει το 2021.

Ωστόσο, η πανδημία και οι διαφωνίες των κρατών-μελών για το αν θα διατηρήσουν τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα πάγωσαν τη διαδικασία.

Η Κομισιόν, υπό τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, είχε παρουσιάσει τότε μια μεγάλη διαδικτυακή διαβούλευση, στην οποία το 84% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της κατάργησης.

Παρά ταύτα, η μετάβαση δεν προχώρησε, καθώς υπήρξαν ανησυχίες από επιστήμονες και κλάδους όπως η αεροναυτιλία για πιθανό χάος στα δρομολόγια και στους βιορυθμούς.

Τι λένε οι επιστήμονες

Χρονοβιολόγοι και ειδικοί της ιατρικής ψυχολογίας προειδοποιούν ότι η διαρκής θερινή ώρα θα μπορούσε να προκαλέσει «τεράστια προβλήματα» στην υγεία, όπως διαταραχές ύπνου, κόπωση, αύξηση διαβητικών περιστατικών και μείωση εργασιακής απόδοσης.

Γι’ αυτό, μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας θεωρεί προτιμότερη την παραμονή στη χειμερινή ώρα, καθώς συντονίζεται καλύτερα με το φυσικό φως της ημέρας.

Ωράριο κοινής ησυχίας από 1η Οκτωβρίου

Να θυμίσουμε ότι ήδη από την 1η Οκτωβρίου και έως τις 31 Μαρτίου 2026 ισχύουν οι ακόλουθες ώρες κοινής ησυχίας:

Μεσημβρινή ησυχία: 15:30 – 17:30

Νυχτερινή ησυχία: 22:00 – 07:30

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών απαγορεύονται εργασίες που προκαλούν θόρυβο, δυνατή μουσική, φωνασκίες, ή άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες σε κατοικίες, δημόσιους χώρους ή οχήματα.

Και τελικά… κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

Το βράδυ της 25ης προς 26η Οκτωβρίου θα κοιμηθούμε μία ώρα περισσότερο, αφού τα ρολόγια θα γυρίσουν πίσω.

Ωστόσο, όπως υπενθυμίζουν οι ειδικοί, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται μερικές ημέρες προσαρμογής ακόμη και σε αυτή τη μικρή μεταβολή — μια υπενθύμιση ότι το βιολογικό μας ρολόι είναι τελικά πιο «ευαίσθητο» απ’ ό,τι δείχνουν οι δείκτες του.