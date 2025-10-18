Πρωτοσέλιδα: Ενέργεια, ελληνοτουρκικά και κοινωνικά προβλήματα στους τίτλους των εφημερίδων

Δείτε τα πρωτοσέλιδα του Σαββατιάτικου Τύπου εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ώρα αποφάσεων για την ενέργεια στην Ευρώπη
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Δωράκι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Τουρκία στο Αιγαίο από το παράθυρο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ερχεται νέο fast track Εξοικονομώ
ΕΣΤΙΑ: Λύσις made in USA για το Αιγαίο με πενταμερή και διεθνή διαιτησία
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Κοινωνία σε απόγνωση
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ατζέντα της Αθήνας και το «αγκάθι» της Κύπρου
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Κανένας εφησυχασμός απέναντι στην εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΝΑΤΟ – ΕΕ και τους πολέμους
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί
ΚONTRA: Βόμβα Καρυστιανού ταράζει το σύστημα
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Υπέρβαση για τη νέα αλλαγή