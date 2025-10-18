Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μενίδι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο αυτοκινήτου του και «καρφώθηκε» σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Ι.Χ. κινούμενο επί της λεωφόρου Πάρνηθος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του.

Ωστόσο στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.