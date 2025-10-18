Logo Image

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSi

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του, αλλά παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μενίδι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο αυτοκινήτου του και «καρφώθηκε» σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Ι.Χ. κινούμενο επί της λεωφόρου Πάρνηθος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του.

Ωστόσο στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

