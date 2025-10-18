Logo Image

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 18 Οκτωβρίου

Κοινωνία

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 18 Οκτωβρίου

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή και Αποστόλου, Πολιούχου της Λαμίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Άγιος Μαρίνος ο Γέρων
  • Ο Άγιος Ισίδωρος και τα τέκνα αυτού, Γεώργιος και Ειρήνη, οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής, γιατρός στο επάγγελμα και άνθρωπος μεγάλης μόρφωσης, υπήρξε στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και ο συγγραφέας του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων.

Μέσα από τα κείμενά του αναδεικνύεται η ευαισθησία του προς τον άνθρωπο, η έμφαση στο έλεος και τη συγχώρεση, καθώς και η τιμή προς τη γυναίκα και τους ταπεινούς της κοινωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ηφαίστειο στο Ιράν ενεργοποιήθηκε μετά από 700 χιλιάδες χρόνια

Ηφαίστειο στο Ιράν ενεργοποιήθηκε μετά από 700 χιλιάδες χρόνια

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Λουκάς ήταν και πρώτος αγιογράφος της Παναγίας, καθιερώνοντας την ιερή τέχνη της αγιογραφίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Το ιερό του λείψανο φυλάσσεται στη Λαμία, όπου τιμάται με λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο Άγιος Μαρίνος ο Γέρων έζησε βίο ταπεινό και ασκητικό, αφιερωμένος στην προσευχή και την αγάπη προς τους φτωχούς, ενώ ο Άγιος Ισίδωρος μαζί με τα παιδιά του, Γεώργιο και Ειρήνη, μαρτύρησαν για την πίστη τους, δείχνοντας τη δύναμη της οικογένειας ενωμένης υπό το φως της χριστιανικής αγάπης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Λουκάς, Λουκία
  • Μαρίνος

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube