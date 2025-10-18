Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 18 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή και Αποστόλου, Πολιούχου της Λαμίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Μαρίνος ο Γέρων

Ο Άγιος Ισίδωρος και τα τέκνα αυτού, Γεώργιος και Ειρήνη, οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής, γιατρός στο επάγγελμα και άνθρωπος μεγάλης μόρφωσης, υπήρξε στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και ο συγγραφέας του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων.

Μέσα από τα κείμενά του αναδεικνύεται η ευαισθησία του προς τον άνθρωπο, η έμφαση στο έλεος και τη συγχώρεση, καθώς και η τιμή προς τη γυναίκα και τους ταπεινούς της κοινωνίας.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Λουκάς ήταν και πρώτος αγιογράφος της Παναγίας, καθιερώνοντας την ιερή τέχνη της αγιογραφίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Το ιερό του λείψανο φυλάσσεται στη Λαμία, όπου τιμάται με λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο Άγιος Μαρίνος ο Γέρων έζησε βίο ταπεινό και ασκητικό, αφιερωμένος στην προσευχή και την αγάπη προς τους φτωχούς, ενώ ο Άγιος Ισίδωρος μαζί με τα παιδιά του, Γεώργιο και Ειρήνη, μαρτύρησαν για την πίστη τους, δείχνοντας τη δύναμη της οικογένειας ενωμένης υπό το φως της χριστιανικής αγάπης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: