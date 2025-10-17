Καστοριά: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση 42 κιλών κάνναβης

Οι αστυνομικές αρχές της Καστοριάς προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης, σταμάτησαν για έλεγχο ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την έρευνα, εντόπισαν στο όχημα 42 κιλά κάνναβης, συσκευασμένα σε επιμέρους πακέτα έτοιμα προς διακίνηση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι τέσσερις νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς.