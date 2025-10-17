Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες ο δημοφιλής τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός Διονύσης Σαββόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης, υποβάλλεται σε μία σειρά από εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Σαββόπουλου επιβαρύνθηκε κατά το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο και η παραμονή του για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στην θεραπευτική αγωγή η οποία του χορηγείται.