Κοινωνία

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στην θεραπευτική αγωγή η οποία του χορηγείται

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες ο δημοφιλής τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός Διονύσης Σαββόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης, υποβάλλεται σε μία σειρά από εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Σαββόπουλου επιβαρύνθηκε κατά το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο και η παραμονή του για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στην θεραπευτική αγωγή η οποία του χορηγείται.

