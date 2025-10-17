Δημογραφικό: Εξι νομοί σε σταθερό δημογραφικό μαρασμό επί 45 χρόνια

Δεκαπέντε νομοί παρουσιάζουν αρνητικό φυσικό ισοζύγιο (δηλαδή περισσότερες γεννήσεις από θανάτους για 41 ή και περισσότερα ολόκληρα χρόνια εντός της περιόδου 1980 – 2024.

Αντιθέτως, σε 3 νομούς (Ρέθυμνο, Δωδεκάνησα και Ηράκλειο) καταγράφονται αρνητικά φυσικά ισοζύγια για μόλις 1, 2 και 4 έτη, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία προκύπτουν από νέα μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών – Focus.

Βάσει της ίδιας μελέτης, 6 νομοί κυμαίνονται γύρω από τον μέσο εθνικό όρο (αρνητικά ισοζύγια για 15 – 24 έτη, από τα εξεταζόμενα 45.

Υπάρχουν, δε, 6 νομοί (Αρκαδία, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Φωκίδα και Λέσβος) στους οποίους οι θάνατοι είναι περισσότερες από τις γεννήσεις για όλη την εξεταζόμενη περίοδο (45 συνεχή χρόνια).

Οπως σημειώνεται στη δημοσίευση:

Τα φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις – θάνατοι) από το 1951 έως το 2010 στη χώρα μας, αν εξαιρέσουμε μια σύντομη περίοδο (1998—2003) κατά την οποία οι γεννήσεις ήταν λίγο λιγότερες από τους θανάτους, παρέμειναν θετικά αν και φθίνοντα.

Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 2010, οι θάνατοι είναι σταθερά περισσότεροι από τις γεννήσεις (+4,3 χιλ. το 2011, +58,5 χιλ. το 2024) και θα συνεχίσουν να είναι, ακόμη και αν η πτωτική πορεία των γεννήσεων ανακοπεί, και τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Τα αρνητικά μετά το 2010 φυσικά ισοζύγια (συνολικά 510 χιλ. θάνατοι περισσότεροι από γεννήσεις την περίοδο 2011-2024) συνέβαλαν στην μείωση του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας, μια μείωση καθ’ όλα σημαντική (-715.000) βάσει των εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μεταβολή του πρόσημου των Φυσικών Ισοζυγίων από θετικά σε μονίμως αρνητικά οφείλεται σε δυο λογούς:

1) οι θάνατοι, αν και κερδίσαμε σχεδόν 17 χρονιά ζωής ανάμεσα στο 1951 και το 2024 αυξάνονται συνεχώς, λόγω της γήρανσης (της

αύξησης δηλαδή του πλήθους των 65 ετών και άνω που από 520 χιλ. το 1951 εγγίζουν τα 2,5 εκατομ. σήμερα -και

προφανώς και του ποσοστού τους στον συνολικό πληθυσμό από 6,8 στο 23% και

2) οι γεννήσεις που τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλες τις όποιες διακυμάνσεις τους μειώθηκαν σημαντικά (148 χιλ. το 1980, 68,5 το 2024) καθώς οι γυναίκες που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1955 και το 1985 από τις οποίες προέρχεται το σύνολο σχεδόν των γεννήσεων

μετά το 1980 κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά και σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία : γύρω από τα 2 παιδιά κατά μέσο

ορό όσες γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1940 και το 1960, αλλά λιγότερα από 1,5 όσες γεννήθηκαν γύρω από το 1985