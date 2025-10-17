Το αποκομμένο χωριό των Ιωαννίνων – Δύο χρόνια αποκλεισμού μετά από κατολίσθηση

Από το 2022, η μικρή ορεινή Κοτομίστα στα Ιωάννινα ζει σε ιδιότυπη απομόνωση. Μια κατολίσθηση που σημειώθηκε τότε, έκοψε κάθε οδική σύνδεση του οικισμού με το υπόλοιπο δίκτυο, αφήνοντας τους λιγοστούς κατοίκους του αποκομμένους από την καθημερινότητά τους.

Το χωριό, χτισμένο μέσα σε ένα φυσικό τοπίο μοναδικής ομορφιάς, μοιάζει σήμερα περισσότερο με ξεχασμένο σκηνικό. Αν υπήρχε πρόσβαση, θα μπορούσε να αποτελεί προορισμό για χειμερινές αποδράσεις, σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Βασίλης Σιώμος. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: η Κοτομίστα βρίσκεται «μια ανάσα» από τα Ιωάννινα, μόλις δέκα λεπτά, αλλά ταυτόχρονα απρόσιτη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνοικισμού, Δημήτρη Γκανιό, το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα τμήμα δρόμου μήκους περίπου 150 μέτρων. Το έδαφος στην περιοχή παραμένει ασταθές, καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις και η αποσάθρωση των πρανών εμποδίζουν την ολοκλήρωση των εργασιών. Αν και η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, ο εργολάβος που ξεκίνησε τις επεμβάσεις εγκατέλειψε το έργο πριν φτάσει στο σημείο της Κοτομίστας.

Η καθημερινότητα για τους εναπομείναντες, κυρίως ηλικιωμένους, κατοίκους έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Για να φτάσουν στην Ανατολή —το χωριό στο οποίο ανήκουν διοικητικά και κοινωνικά— αναγκάζονται να κάνουν έναν κύκλο 35 χιλιομέτρων, διανύοντας πάνω από μία ώρα στον παλιό δρόμο.

Το φαινόμενο των συνεχών κατολισθήσεων φαίνεται να κρατά το έργο «παγωμένο», χωρίς σαφή πρόβλεψη για το πότε θα μπορέσει να αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση. Μέχρι τότε, η Κοτομίστα θα παραμένει το πανέμορφο, αλλά ξεχασμένο, χωριό λίγο έξω από τα Ιωάννινα — τόσο κοντά και ταυτόχρονα τόσο μακριά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ