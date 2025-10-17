Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους της ΔΕΗ και έκλεβαν ηλικιωμένους

Τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρίσταναν τα μέλη ομάδας απατεώνων, οι οποίοι εξαπατούσαν τηλεφωνικώς ηλικιωμένα άτομα, παραπλανώντας τα και αρπάζοντάς τους χρήματα και κοσμήματα.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού, οι οποίοι, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού, συνέλαβαν έναν 21χρονο στο Περιστέρι, ως μέλος της ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ένας ακόμα, ο οποίος αναζητείται.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα, κυρίως, άτομα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, μέσα σε λεκάνη, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων τους και άρπαζαν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης, σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό, με συνολική λεία περίπου 90.000 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.