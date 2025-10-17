Ευλογιά προβάτων: Συνελήφθη 60χρονος στον Έβρο για απόπειρα παράνομης εισαγωγής εμβολίων

Στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος κατηγορείται πως επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα – εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων, στον Έβρο, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κομοτηνής, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφεραν ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.

Τι εντοπίστηκε στο όχημα

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα το συλληφθέντος, οι αστυνομικοί της Τελωνειακής Διεύθυνσης Κήπων, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν φορτίο το οποίο περιείχε σκευάσματα – εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα:

12 φιαλίδια των 50ml υγρής ουσίας έκαστο, τα οποία αποτελούν τον διαλύτη και

12 φιαλίδια των 100ml σκόνης έκαστο, που αποτελούν το εμβόλιο.

Όπως φέρεται να ανέφερε ο συλληφθείς, παρέλαβε το φορτίο από τον σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Ο 60χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του από το Τελωνείο Κήπων.