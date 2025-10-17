Logo Image

Πήλιο: Επιπλέον δρομολόγια για τον «Μουντζούρη» λόγω 28ης Οκτωβρίου

HELLENIC TRAIN

Περισσότερα δρομολόγια εν όψει Εθνικής Εορτής

Έξτρα δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες του τρένου του Πηλίου 3800 και 3801 την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εκδρομέων του τριημέρου..

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 και επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην ‘Ανω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

