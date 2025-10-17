Κομισιόν: Στην διακριτική ευχέρεια της Ουγγαρίας η εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης για τον Πούτιν

Κανένα «τεχνικό» εμπόδιο δεν υπάρχει, για το αναμενόμενο ταξίδι του Ρώσου προέδρου στην Ουγγαρία, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ. Όπως διευκρίνισε, Πούτιν και Λαβρόφ, έχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, αλλά δεν τους έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ.

«Κάθε κράτος μέλος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων», σημείωσε επίσης, σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον πρόεδρος της Ρωσίας. Η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος.

Σχετικά με την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξαίρεση για υπερπτήσεις, κάτι που είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα.

Τέλος, για τη συνάντηση, η ΕΕ τόνισε πως «οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη».

Πηγή: ΑΜΠΕ