Οδοντωτός: Αναστολή των απογευματινών δρομολογίων στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Αναστέλλονται από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, τα απογευματινά δρομολόγια του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, προκειμένου να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Τα δρομολόγια

Συγκεκριμένα:

Από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17).

Από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Επιπλέον δρομολόγια στο τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου

Στο μεταξύ, επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες του τρένου του Πηλίου 3800 και 3801 την Παρασκευή 24/10, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τα ‘Ανω Λεχώνια στις 10:00 και επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην ‘Ανω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.