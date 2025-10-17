Logo Image

Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»

INTIME NEWS

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.

Ενας άνδρας ηλικίας 44 ετών είναι το άτομο που έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων», στους Αμπελόκηπους.

Οι συνθήκες της πτώσης του 44χρονου δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη περί τις 13:30, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις υγειονομικές αρχές, μέσα 3 λεπτά από το συμβάν έφθασε η μηχανή του ΕΚΑΒ και σε 6 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ππροκειμένου να παραλάβει το πτώμα.

INTIME NEWS

Στο σημείο μετέβη ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.

