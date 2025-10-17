Ρέθυμνο: Οπλοστάσιο στο σπίτι 77χρονου

Ένας 77χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην Κρήτη, σε περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων που εκπονεί η τοπική Διεύθυνση Αστυνομίας για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στην Υπηρεσία, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του εν λόγω άνδρα και σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιεί.

Στη διάρκειά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 πολεμικά τυφέκια

2 πιστόλια

μακρύκανο πυροβόλο όπλο

περίστροφο

3 χειροβομβίδες

αεροβόλο

7 κυνηγετικά όπλα

12 γεμιστήρες

2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα

6 μασούρια δυναμίτη

ακαριαίο φυτίλι

14 πυροκροτητές

τμήμα οβίδας όλμου

70 κροτίδες

μαχαίρι

6 θήκες πιστολιών και περιστρόφων

2 διόπτρες μακρύκανου όπλου

βαλλίστρα με 6 βέλη

πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου

κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι).

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.