ΔΥΠΑ: Έως 19/10 οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ σε τουρισμό-φιλοξενία

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης αφορούν τον τουρισμό και τη φιλοξενία, έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας:

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι:

είναι 18 ετών και άνω

διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου

για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Πόλεις λειτουργίας ΠΕΠΑΣ ΔΥΠΑ

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.

Ειδικότητες ανά σχολή

Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Επισιτισμού

Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού

Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Δυικό σύστημα εκπαίδευσης

Οι ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:

Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή (Νοέμβριος – Απρίλιος).

Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών ανέρχεται σε 186,70 €.

Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες

Οι συμμετέχοντες/ουσες στις ΠΕΠΑΣ ΔΥΠΑ απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σπουδών και υποστήριξης:

Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας

Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα

Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό

Επίδομα στέγασης 240 € μηνιαίως και σίτισης 9 € ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές

Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΠΕΠΑΣ ΔΥΠΑ διαθέτουν αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, καθώς οι ειδικότητες διαμορφώνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη συνεργασία της ΔΥΠΑ με κορυφαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

