Στρατολόγησε 5 ανήλικες για να κλέβουν τσάντες

Πέντε ανήλικες, ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, και 31χρονος συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Τετάρτης στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στην Αθήνα, για – κατά περίπτωση – απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε δύο ομάδες και με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τα 6 αυτά εμπλεκόμενα άτομα και τα οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.