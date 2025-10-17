Logo Image

Κορωπί: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επίθεσης με πέτρες σε εν κινήσει λεωφορείο

Κοινωνία

Δεν δίστασαν να επαναλάβουν την πράξη τους λίγη ώρα αργότερα σε βάρος διερχόμενου αυτοκινήτου και περιπολικού

Τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 16 ετών και δύο ενήλικοι, 18 και 19 ετών, ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας ως οι δράστες της επίθεσης με πέτρες σε αστικό λεωφορείο, που βρισκόταν εν κινήσει, βραδινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου στο Κορωπί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είναι οι δράστες της επίθεσης με πέτρες στο λεωφορείο.

Μάλιστα, δεν δίστασαν να επαναλάβουν την πράξη τους λίγη ώρα αργότερα σε βάρος διερχόμενου αυτοκινήτου και περιπολικού της Άμεσης Δράσης, το οποίο προσέτρεξε στο σημείο της επίθεσης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

