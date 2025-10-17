Logo Image

Θεσσαλονίκη: 15χρονος και 13χρονη κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 15χρονος και 13χρονη κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον περασμένο Αύγουστο επιτέθηκαν στον 15χρονο και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικές αρχές για εμπλοκή σε περιστατικό σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος ενός 15χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για συνομήλικο του θύματος και για μία 13χρονη, οι οποίοι καταγγέλθηκαν ότι τον περασμένο Αύγουστο επιτέθηκαν στον παθόντα και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τι αναφέρει η καταγγελία

Βάσει της καταγγελίας, ο 15χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube