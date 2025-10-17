Θεσσαλονίκη: 15χρονος και 13χρονη κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου

Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικές αρχές για εμπλοκή σε περιστατικό σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος ενός 15χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για συνομήλικο του θύματος και για μία 13χρονη, οι οποίοι καταγγέλθηκαν ότι τον περασμένο Αύγουστο επιτέθηκαν στον παθόντα και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τι αναφέρει η καταγγελία

Βάσει της καταγγελίας, ο 15χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.