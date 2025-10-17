Χίος: 2 νεκροί και 10 τραυματίες σε ναυάγιο με μετανάστες – Η βάρκα έπεσε σε βράχια

Δύο νεκροί και 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός ναυαγίου βάρκας με μετανάστες, στις 11 το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή Παντουκιός της Χίου.

Οι τραυματίες φέρουν κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Χίου και άλλοι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται στην παθολογική και χειρουργική κλινική (εκ των οποίων μία ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω εσωτερικής αιμορραγίας).

Προσέκρουσε σε βράχια η βάρκα

Η βάρκα προσέκρουσε σε βράχια, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης απεγκλωβίστηκαν από δύσβατη, βραχώδη περιοχή πέντε άτομα (ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους) ενώ τα υπόλοιπα 24 άτομα εντοπίστηκαν στην ακτή και μέσα στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για περιστατικό πρόσκρουσης μίας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Παντουκιού Χίου. Αμέσως, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν έρευνες υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., από ένα Περιπολικό σκάφος (Π.Λ.Σ.) και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν η Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, η παράκτια περιπολία της δύναμης FRONTEX καθώς και τα στρατιωτικά παρατηρητήρια. Από το Π.Λ.Σ. εντοπίστηκε μία μηχανοκίνητη λέμβος, που είχε προσκρούσει στη βραχώδη δυσπρόσιτη ακτή του Παντουκιού.

Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλωβίστηκαν από το σημείο πέντε αλλοδαποί, δύο εκ των οποίων χωρίς τις αισθήσεις τους. Κατόπιν εκτεταμένων χερσαίων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή Συκιάδας και Παντουκιού εντοπίστηκαν από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Τ.Δ.Μ. Χίου και τη παράκτια περιπολία FRONTEX επιπλέον 24 αλλοδαποί.

Συνολικά, 12 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους, των οποίων διαπιστώθηκε ο θάνατος.

Οι υπόλοιποι 17 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Κ.Ε.Δ.Ν. Χίου (ΒΙΑΛ). Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου».