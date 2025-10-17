Φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κέρκυρα: Ήχησε το 112 λόγω των καπνών

Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αλεπού, στην Κέρκυρα.
Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση
‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025