Φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κέρκυρα: Ήχησε το 112 λόγω των καπνών

Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αλεπού, στην Κέρκυρα.

Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.