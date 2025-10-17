Logo Image

Φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κέρκυρα: Ήχησε το 112 λόγω των καπνών

Κοινωνία

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ/INTIME (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα» ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων

Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αλεπού, στην Κέρκυρα.

Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

